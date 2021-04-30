Биатлонистка Васильева расплакалась из-за зарплаты в 10 тысяч рублей

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Российская биатлонистка Маргарита Васильева расплакалась на видео из-за размера заработной платы за прошедший месяц.
Биатлонистка Васильева расплакалась из-за зарплаты в 10 тысяч рублей
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Когда узнала, что у тебя зарплата 10 тыс. рублей», — написала Васильева на своей странице в Instagram.

Биатлонистка также отметила, что работает по пять с половиной часов, опубликовав фотографию показателей активности с электронных часов.

«Может, пойти работать, а как же результат? А может, кредит взять, чтоб выйти из этой ситуации?» — сказала она.

В сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована антидопинговой комиссией Международного союза биатлонистов (IBU) на 18 месяцев из-за нарушения антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что биатлонист Слепов завершил карьеру и стал тренером.

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