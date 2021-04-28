Биатлонист Слепов завершил карьеру и стал тренером

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о том, что российский биатлонист Алексей Слепов завершил карьеру и стал тренером.

«Алексей закончил карьеру, он переходит на тренерскую работу, этот вопрос мы с ним обговорили», — цитирует Васильева ТАСС.

23-летний Слепов будет работать тренером в Федерации биатлона Санкт-Петербурга. За свою карьеру он трижды становился чемпионом Европы, а также был победителем общего зачёта Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в сезоне-2013/14 и чемпионом России.

Ранее сообщалось, что Большунов прокомментировал слухи о возможном переходе в биатлон.