Большунов прокомментировал слухи о возможном переходе в биатлон

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Действующий двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» в лыжных гонках Александр Большунов прокомментировал спекуляции о его возможном переходе в биатлон.
Большунов прокомментировал слухи о возможном переходе в биатлон
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«Сначала задают такие вопросы, я ничего толком не отвечаю, а новости выходят. Потом задают вопросы Йоханнесу Бё, Мартену Фуркаду, они размышляют. Ха! Ну это на самом деле неправильно. Меня спросили, и я ответил — не более того. А информации о том, что я куда-то собираюсь, не было. Это в основном пресса, которая любит приукрасить», — заявил Большунов в эфире канала «Россия 24».

24-летний Большунов является действующим чемпионом мира в скиатлоне и двукратным обладателем «Большого хрустального глобуса».

Ранее Большунов высказал мнение о своём соперничестве с норвежскими лыжниками.

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