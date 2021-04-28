Лыжник Большунов: не знаю, почему впереди с норвежцами оказываюсь только я
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«Не знаю, почему впереди с норвежцами оказываюсь только я. Может, это потому, что у меня тоже комбинезон красный и мы просто сливаемся вместе с ними. Я много тренируюсь, постоянно ищу способы как-то добавить. Возможно, это приносит мне результат. С ними иногда получается бороться, а иногда они оказываются сильнее. Мы конкурируем между собой», — заявил Большунов в эфире канала «Россия 24».
24-летний Большунов является действующим чемпионом мира в скиатлоне и двукратным обладателем «Большого хрустального глобуса».
Ранее сообщалось, что Большунов начнёт подготовку к новому лыжному сезону 16 мая в Крыму.