Лыжник Большунов: не знаю, почему впереди с норвежцами оказываюсь только я

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов высказал мнение о своём соперничестве с норвежскими лыжниками.

«Не знаю, почему впереди с норвежцами оказываюсь только я. Может, это потому, что у меня тоже комбинезон красный и мы просто сливаемся вместе с ними. Я много тренируюсь, постоянно ищу способы как-то добавить. Возможно, это приносит мне результат. С ними иногда получается бороться, а иногда они оказываются сильнее. Мы конкурируем между собой», — заявил Большунов в эфире канала «Россия 24».

24-летний Большунов является действующим чемпионом мира в скиатлоне и двукратным обладателем «Большого хрустального глобуса».

Ранее сообщалось, что Большунов начнёт подготовку к новому лыжному сезону 16 мая в Крыму.