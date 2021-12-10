Биатлонистка Куклина: мой результат в спринте в Хохфильцене можно назвать дном

Россиянка Лариса Куклина прокомментировала свой результат в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

«Ждала, что здесь будет легче бежаться, потому что всегда горы давались легче, но что-то пошло не так. В первую очередь мы работали с оружием, пытались устранить ошибку в стрельбе. Что касается хода, то здесь, наверное, всё в совокупности. Не хватает одного, другого, отсюда вытекает результат, который можно назвать дном», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Куклина допустила два промаха и заняла 64-е место, проиграв лидеру 2 минуты 51,2 секунды. Победу же одержала Анна Сола из Белоруссии.

Ранее Кристина Резцова призналась, что не ставила задач на призовые места в спринте в Хохфильцене.