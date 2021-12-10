Резцова — о спринте в Хохфильцене: не ставила задач на призовые места
- РИА Новости
«Не ставила задач на призовые места, просто хотела отработать как могу. Физически чувствовала себя нормально и в Швеции, и тут», — цитирует Резцову РИА Новости.
25-летняя москвичка призналась, что во время гонки ветер её не беспокоил, поскольку был абсолютный штиль.
«Сделала поправку, была уверена в стрельбе, скорее всего, не справилась с дыханием. Подход тут сложный к рубежу, хотя я тут уже бегала, и раньше было комфортно», — добавила она.
По словам Резцовой, российские биатлонистки точно тренируются не меньше, чем белорусские спортсменки.
«Не думаю, что у них есть какой-то секрет успеха», — сказала она.
Анна Сола из Белоруссии одержала победу в спринте. Резцова (22-е место) с двумя промахами проиграла ей 1 минуту 45 секунд.
Ранее сообщалось, что Александр Логинов показал свой лучший результат сезона в спринте в Хохфильцене.