Резцова — о спринте в Хохфильцене: не ставила задач на призовые места

Россиянка Кристина Резцова прокомментировала результаты спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

«Не ставила задач на призовые места, просто хотела отработать как могу. Физически чувствовала себя нормально и в Швеции, и тут», — цитирует Резцову РИА Новости.

25-летняя москвичка призналась, что во время гонки ветер её не беспокоил, поскольку был абсолютный штиль.

«Сделала поправку, была уверена в стрельбе, скорее всего, не справилась с дыханием. Подход тут сложный к рубежу, хотя я тут уже бегала, и раньше было комфортно», — добавила она.

По словам Резцовой, российские биатлонистки точно тренируются не меньше, чем белорусские спортсменки.

«Не думаю, что у них есть какой-то секрет успеха», — сказала она.

Анна Сола из Белоруссии одержала победу в спринте. Резцова (22-е место) с двумя промахами проиграла ей 1 минуту 45 секунд.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов показал свой лучший результат сезона в спринте в Хохфильцене.