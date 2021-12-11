Перестановка на подиуме, промахи Логинова и подвиг Томшина: чем запомнился мужской пасьют на этапе КМ в Хохфильцене

В Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Победу одержал француз Кентен Фийон Майе, вслед за ним финишировал его соотечественник Эмильен Жаклен. Их напарник Симон Дестьё сначала был объявлен бронзовым призёром, но после перепроверки третье место было отдано шведу Себастьяну Самуэльссону. Стартовавший четвёртым Александр Логинов до последнего боролся за медаль, но из-за двух промахов на заключительной стойке стал только 17-м. Лучший результат в сборной России показал Василий Томшин. Новичок команды прошёл все огневые рубежи чисто и с 47-й позиции поднялся на десятую.

Мужской спринт на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене не принёс сборной России медаль, но подарил реальный шанс на то, чтобы открыть счёт личным наградам уже на следующий день. В субботу спортсменов ждала гонка преследования на 12,5 км. В первой десятке стартового протокола оказались сразу два представителя отечественной команды: Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Бронзовый призёр чемпионата мира в этой дисциплине получил четвёртый номер в очереди. Логинов, последним из россиян попадавший на подиум в пасьюте ещё в 2020 году, всего секунду уступал на старте белорусу Антону Смольскому. Некритичным было отставание и от двух лидеров — немца Йоханнеса Кюна и шведа Мартина Понсилуомы. Российский биатлонист должен был отпустить одного на 22 секунды, а другого на восемь, что для гонок преследования является не более чем рабочим моментом.

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Латыпову достался десятый стартовый номер с отставанием в 41 секунду от победителя спринта, и это тоже нельзя было назвать катастрофическим отставанием для обладателя пятого места в общем зачёте. Наконец, гарантировал себе внимание, по крайней мере на первых кругах, Карим Халили, которому пока не хватает скорости, но за счёт точности он мог надеяться на что-то в субботней гонке.

После открытия стартового городка Логинов не стал сразу гнаться за Понсилуомой, а предпочёл работать в общей группе, в которой к нему и Смольскому присоединились норвежец Тарьей Бё и французы Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе. Их стремительно догонял швед Себастьян Самуэльссон, сумевший сразу же отыграть шесть позиций. Его соотечественник Понсилуома тоже включился сразу и перед огневым рубежом уступал Кюну меньше четырёх секунд.

Лидер из Германии прошёл первую стрельбу точно — в этом сезоне у него ещё не было ни одного промаха на лёжке. Понсилуома же зашёл на штрафной круг, освободив второе место для преследователей. На вакантную позицию поднялся Бё-старший, а сразу за ним на трассу вернулся Логинов. Понсилуома опустился на пятую строчку, пропустив вперёд Жаклена, а шестым стал стремительно наступавший Самуэльссон. С ним рядом мог бы располагаться Латыпов, однако россиянин промахнулся последним выстрелом.

Группа из пяти преследователей Кюна уступала ему по ходу второго круга около 20 секунд. Тащить соперников на себе приходилось Логинову, но с этой неприятной обязанностью он справился — на второй стрельбе российский спортсмен снова отработал идеально. Впрочем, почти все лидеры тоже не испытали проблем со стрельбой. Только Понсилуома промахнулся первым же выстрелом и уже перестал настойчиво проситься на подиум.

Заменить серебряного призёра спринта вызвался Фийон Майе, сумевший на следующем отрезке присоединиться к преследователям. В этот раз вести группу согласились Бё и Жаклен, и у них даже получилось отыграть пять секунд у Кюна перед ключевой стрельбой стоя.

Третий рубеж немец снова прошёл идеально и сохранил за собой уверенное лидерство. У его ближайших соперников же произошло помутнение. Все, кроме Фийона Майе, оставили незакрытой по мишени, а Бё — сразу две. Этим шансом сумел воспользоваться ещё один француз — Симон Дестьё. Стартовав 24-м, он вспорхнул на третье место, опередив на шесть секунд Жаклена, Самуэльссона и Логинова.

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На предпоследнем круге Фийон Майе решил, что разыграть золото с Кюном лучше до заключительной стрельбы. За 2,5 км он отыграл отставание в 12 секунд и пришёл вместе с немцем на рубеж. Такой рывок нисколько не помешал французу закрыть все мишени, а с Кюном произошло несчастье — сразу три первых выстрела оказались неудачными. Немец отозвал свои претензии на какую-либо медаль.

Поднять серебро и бронзу мог кто угодно из тех, кто спустя полминуты прибыл на последнюю стойку, достаточно было точно отстрелять. Из основной группы преследователей этого добился только Жаклен. Логинов же заработал сразу два штрафных круга — даже с одним он ещё мог бы претендовать на бронзу, но за неё неожиданно стали бороться австриец Феликс Лайтнер, стартовавший 32-м, и вернувшийся из небытия Тарьей Бё.

Логинов после четвёртой стрельбы опустился в конец второго десятка и пропустил не только Латыпова, тоже допустившего три промаха, но и Василия Томшина. 24-летний новичок сборной России стал одним из трёх спортсменов, которые закрыли все 20 мишеней. Благодаря этому он со стартового 47-го места приблизился к первой десятке и в итоге оказался в ней на финише.

Обладатели золота и серебра гонки преследования были предопределены заранее — Фийону Майе и Жаклену никто не угрожал на последнем круге. Борьба велась только за бронзу, и в ней победу сначала тоже одержал француз. Дестьё покинул огневой рубеж седьмым и сумел в финишном створе превзойти Самуэльссона. Впервые с эпохи Мартена Фуркада французские биатлонисты заняли три первых места, но на подиум Дестьё всё-таки не поднялся: судьи внимательно рассмотрели фотофиниш и отдали бронзовую медаль шведскому биатлонисту.