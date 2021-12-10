В шаге от медали: Логинов финишировал четвёртым в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Александр Логинов показал лучший результат в сезоне, финишировав четвёртым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Спортсмен уступил две секунды белорусу Антону Смольскому, который ранее никогда не попадал даже в топ-10. В женской гонке победила его соотечественница Анна Сола, почти на минуту опередив лидера общего зачёта норвежку Марте Рёйселанд. Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, занявшая 19-ю строчку.

В шаге от пьедестала

Российские биатлонисты на этой неделе перебрались из шведского Эстерсунда, где мужской команде удалось завоевать бронзовую медаль в эстафете, в австрийский Хохфильцен. По сравнению с предыдущим этапом изменений в составе не произошло. Как объяснил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский, ротация в данном случае не имела смысла, поскольку Василий Томшин и Александр Поварницын стартовали всего два раза и попали в число 40 сильнейших. Однако скоро в команде может появиться Антон Бабиков, который набрал форму и выиграл последние две гонки на Кубке IBU.

Норвежцы, наоборот, провели рокировку, вернув в первую команду Филипа Андерсена и отправив на турнир уровнем ниже Йоханнеса Дале. От него тренеры ждали куда более высоких результатов, чем попадание в тридцатку сильнейших. Однако нельзя сказать, что замена кардинально повлияла на выступление норвежцев в спринте, с которого начались соревнования в Хохфильцене. Андерсен в лёжке допустил два промаха и после первого огневого рубежа уступал лидерам больше минуты.

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Впрочем, ошибались при стрельбе в этот раз очень многие, даже отличные снайперы. Во время гонки поднялся ветер, которого не было при пристрелке. Не закрыли сразу по две мишени Кентен Фийон Майе, Штурла Легрейд, Йоханнес Бё, который, к слову, провёл свою худшую гонку с 2017 года. Тогда, как и в этот раз, он занял 29-е место. Швед Себастьян Самуэльсон и вовсе промахнулся три раза, хотя на стойке он попадает в 89% случаев.

Российские биатлонисты по сравнению с предыдущим этапом существенно прибавили в скорости. Александр Логинов с первой же временной отсечки захватил лидерство, идеально отработал лёжку, однако на стойке дрогнул и он. Впрочем, даже с одним штрафным кругом биатлонист мог попасть на пьедестал почёта. Со стрельбища он уходил с преимуществом примерно в пять секунд над Йоханнесом Кюном и Мартином Понсилуомой, которые также по разу промахнулись. Однако последний круг вновь подвёл россиянина. Александр не смог сохранить скорость. В итоге Логинов проиграл немцу 22 секунды, а шведу — 14.

Казалось, российский биатлонист так и останется в тройке сильнейших, но сюрприз преподнёс белорус Антон Смольский. Спортсмен, который ранее ни разу не попадал даже в десятку сильнейших, смог закрыть все мишени и ушёл со стрельбища, на полторы секунды обойдя Логинова. С таким же преимуществом над россиянином он и финишировал, показав лучший результат в карьере. Кроме того, Смольский принёс мужской сборной Белоруссии первый подиум с 2016 года. Логинову же пришлось довольствоваться цветочной церемонией, хотя четвёртое место в спринте — это лучший для спортсмена результат в сезоне.

Ещё один лидер российской команды, Эдуард Латыпов, на лыжне вновь выглядел неплохо, однако на обоих огневых рубежах допустил промах первым патроном. Несмотря на два штрафных круга, россиянин смог попасть в десятку сильнейших, отстав от победителя — Кюна — на 41 секунду. Ходом он оказался лучшим в российской команде, обогнав Логинова на 1,8 секунды. Как отметил спортсмен после финиша, пока он полностью не акклиматизировался на высоте.

Не самая лучшая гонка получилась у Карима Халили. Несмотря на нули на огневых рубежах, он финишировал лишь 25-м, проиграв ходом победителю больше минуты. После старта биатлонист также сетовал на акклиматизацию, из-за которой на дистанции темнело в глазах.

«С первого круга было очень тяжело. Высота вроде небольшая, но накрывает сильно. Ты едешь — и не хватает воздуха. На второй день состояние такое, что, когда начинаешь нормально выкладываться, в глазах темнеет. Будто «вырубаешься». Завтра всё может быть совсем по-другому. Не раз такое проходили. Посмотрим, как будет дальше. Самый тяжёлый отрезок трассы — конец круга, горная часть, длинный подъём и потом вроде спуски, но на них особо не отдохнешь», — объяснил Халили.

Не справились с высотой и погодными условиями и новички команды. Василий Томшин дважды промахнулся на стойке и финишировал 47-м. Александр Поварницын не совладал с ветром на огневых рубежах, допустил три промаха и в итоге стал 54-м. Даниил Серохвостов не смог закрыть четыре мишени и не попал в топ-60. Как затем объяснил тренер мужском сборной России по стрельбе Максим Максимов, биатлонист сильно устал на дистанции и не сконцентрировался на стрельбище.

«Поварницын не сориентировался. Он стрелял в штиль, группа патронов ушла в другую сторону, не внёс корректировку в прицел. Не успел проанализировать ситуацию... Серохвостов сказал, что сильно устал — «наелся», как говорится», — сказал Максимов.

Великолепная Сола

В женском спринте вновь здорово выступила белоруска Анна Сола, которая в Эстерсунде на первых этапах финишировала в данном виде программы пятой и третьей. Спортсменка была великолепна и в этот раз. Анна, несмотря на сохранившийся на стрельбище ветер, смогла чисто отстрелять, а на дистанции и вовсе обошла лидера общего зачёта норвежку Марте Рёйселанд.

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Соревноваться с белоруской в скорости могла только Жюстин Бреза-Буше, однако точности француженке пока не хватает. Она допустила по промаху на каждом огневом рубеже и также очень много проиграла на финише Соле, но при этом обошла идеально стрелявшую Рёйселанд.

Женская сборная России по биатлону вновь оказалась далеко от пьедестала почёта. Лучший результат показала критикуемая многими Ирина Казакевич. Спортсменка хорошо отработала на первом огневом рубеже и на дистанции на первом круге отставала от лидеров немного, всего на 20 секунд. Стойка, процент попадания на которой составляет всего 57, вновь подвела россиянку. Впрочем, промазала она лишь один раз и теоретически могла бы побороться за медали. Но второй и третий круг Казакевич провела очень слабо на дистанции. В итоге 19-е место и отставание — 1:40,8.

Чуть лучше на лыжне выглядела Кристина Резцова. Несмотря на два промаха, она финишировала рядом с Казакевич, отстав от соотечественницы на пару секунд. Как призналась спортсменка, после двух кругов было невероятно сложно заставить себя бежать дальше.

«Скажу честно, после двух кругов было тяжело морально добежать до конца. Когда уже заходила в последний подъём на втором круге, почувствовала, как силы иссякают, а надо ещё бежать последний отрезок. Я терпела, честно сказать, сегодня», — призналась биатлонистка.

Все остальные девушки также допустили по два промаха и выглядели не самым лучшим образом на лыжне. В тридцатку сильнейших попала Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова — 38-я, Валерия Васнецова — 45-я. Провалила спринт Лариса Куклина. С двумя штрафными кругами она финишировала с отставанием 2:51,2.

Уже в субботу женщины выступят в эстафете. И теперь по итогам спринта тренерскому штабу предстоит поломать голову, как будет выглядеть российская четвёрка.