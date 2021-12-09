«Готовили подстраховку в эстафете»: Каминский об успехах Серохвостова, стрельбе Халили и прогрессе Бабикова

Даниилу Серохвостову повезло оказаться в основном составе сборной России по биатлону, но рано или поздно он всё равно бы попал на этапы Кубка мира, потому что показывал неплохие скорости и прилично стрелял. Об этом в интервью RT рассказал старший тренер мужской команды Юрий Каминский. По его словам, неплохую форму набрал на Кубке IBU и Антон Бабиков, но пока не стоит торопиться его менять на кого-то из тех, кто стартовал на прошедших двух этапах в Эстерсунде. Специалист также надеется, что в Хохфильцене его подопечные сумеют выиграть одну из гонок.

— Насколько вы довольны двумя прошедшими этапами? Результаты совпадают с вашими ожиданиями?

— Все выступают по-разному. Эдуардом Латыповым доволен. Даниил Серохвостов в одной гонке даже превзошёл ожидания. Саидом Каримуллой Халили — скорее нет. Но в целом нормально.

— Вы понимаете, что помешало Халили?

— Стрельба — дело тонкое. Много факторов могло повлиять. Если бы не два, а один промах в индивидуальной гонке, получился бы совсем другой результат. Просто хочется от него более стабильной стрельбы.

— Серохвостов в основном составе — дело случая или закономерность?

— Понятно, что сейчас ему повезло оказаться в основном составе. Но везёт тому, кто сам везёт. Рано или поздно он всё равно бы попал на этапы Кубка мира, потому что показывал неплохие скорости и стрельба во время подготовительного периода налаживалась. Местами он был очень точен. Особенно в дуэльных, контактных тренировках. Выступал на уровне лидеров. Сейчас у него нет стабильности, но это закономерно. Она нарабатывается с опытом и с объёмом тренировок, стартов.

— До начала сезона все представляли эстафетную четвёрку совсем другой. Для вас стало форс-мажором, что пришлось менять состав?

— У нас было понимание, что к той четвёрке, которая выступала в прошлом году на чемпионате мира (Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов. — RT), нужно готовить кого-то для подстраховки. Мы пытались. Если честно, рассчитывали на более опытных спортсменов, таких как Стрельцов и Бабиков. Но получилось, что Серохвостов попал на этап Кубка мира и хорошо себя проявил в эстафете. Бабиков, к слову, уже набрал форму, но сейчас нет возможности включить его в основной состав.

— Пока никто не провалился, чтобы его менять?

— Нет смысла выводить из состава ребят, которые пробежали всего один этап и попали в 40 сильнейших. Ну и хочется ещё проверить Бабикова в горах. У нас же любят штампы навешивать. Один плохо бежит в горах, другой — в эстафете. Они только пока не подтверждаются.

— Что вы чувствовали, когда произошло сразу несколько анекдотических проколов на стартах?

— Они скорее трагические…

— Но одновременно и смешные. Я понимаю, что можно забыть перед стартом не только палки, но и имя родителей. Однако для зрителей это нонсенс.

— Есть, конечно, некоторое раздражение по этому поводу. Но, с другой стороны, если говорить про забытые палки Гараничева, мы знаем, что он человек достаточно рассеянный. Я его понимаю. Да, досадно. Он потерял из-за опоздания много времени, и, возможно, поэтому плохо стрелял. Однако и ход у Жени был слабый.

— Успехи Бабикова на Кубке IBUнужно расценивать со скидкой на уровень турнира или он действительно близок к тому физическому состоянию, к которому долгое время не мог прийти?

— Скорее второе. Не просто же так норвежцы везут в Хохфильцен Филипа Андерсена, которого Антон обыгрывал, а значит, по силе они примерно равны. Причём Андерсен будет выступать вместо Йоханнеса Дале, который занимает место в тридцатке, и, по нашим меркам, замена не напрашивалась. А норвежцы её делают — значит, рассчитывают, что Андерсен выступит лучше. Поэтому и мы можем предположить, что, если Бабиков войдёт в основной состав, будет выглядеть неплохо. Нас останавливала по большому счёту только стрельба Антона. Ну и инфекция, которую подцепили в Ханты-Мансийске, его придержала с точки зрения лыжного хода. Хотя, может, и стрельба из-за этого хромала. Говорят, что вирус влияет в том числе и на нервные центры.

— Что вы хотите увидеть в Хохфильцене?

— Победу, конечно же.

— Состав на эстафету уже определён?

— Предполагаем, кто войдёт в четвёрку. Называть фамилии пока не буду. Многое зависит и от личных гонок.