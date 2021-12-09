Иванов и Сливко стали победителями индивидуальных гонок на этапе Кубка России по биатлону
- РИА Новости
У мужчин победу в индивидуальной гонке одержал Дмитрий Иванов. Второе место завоевал Михаил Первушин, а третий результат показал Иван Томилов. Этап Кубка России проходит в Увате.
В женской индивидуальной гонке на этапе в Чайковском золотую медаль выиграла Виктория Сливко. Второе место заняла Анастасия Егорова, а третье — Полина Плюснина.
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