Александр Тихонов: США — огромная раковая опухоль

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине со стороны США.
Александр Тихонов: США — огромная раковая опухоль
  • РИА Новости

«Я говорил, что США — огромная раковая опухоль. Теперь же могу сказать, что страны, присоединившиеся к бойкоту, — метастазы самой страшной болезни. В России же ее побеждают, в отличие от них», — цитирует Тихонова Sport24.

Он призвал не смешивать политику со спортом, потому что мечта каждого спортсмена — выступить на Олимпиаде, а такое правительство не понимает этого.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека». При этом спортсмены могут принять участие в Играх.

Ранее в КНР заявили, что отсутствие ряда официальных лиц на ОИ не повлияет на их проведение.

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