В КНР заявили, что отсутствие ряда официальных лиц на ОИ не повлияет на их проведение

Отсутствие на Олимпийских играх в Пекине 2022 года официальных лиц от ряда стран не повлияет на их успешное проведение, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Так он прокомментировал решение британского и канадского правительств присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпиады.

«Я хочу подчеркнуть, что Китай не направлял приглашения соответствующим странам. Официальные лица из этих стран увидят успешное проведение Олимпийских игр в Пекине вне зависимости от того, приедут они или нет», — цитирует дипломата ТАСС.

Вэньбинь подчеркнул, что спорт не имеет ничего общего с политикой, а Олимпийские игры в Пекине — это не «сцена для выступления политиканов».

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека». К бойкоту также присоединились Австралия и Канада. При этом спортсмены из этих стран будут участвовать в Играх.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее призвала открыто говорить о развале мирового спорта в интересах США.