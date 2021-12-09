В МИД России отреагировали на дипломатический бойкот ОИ-2022 со стороны США
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«Они хотят доминировать полностью на своих правилах. Сегодня, на мой взгляд, надо говорить о развале мирового спорта, в том числе в интересах США, которые это не скрывают, а скоро будут говорить об этом открытым текстом», — рассказала Захарова YouTube-каналу «Соловьёв Live».
6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека». К бойкоту также присоединились Австралия и Канада. При этом спортсмены этих стран будут участвовать в Играх.
Ранее глава МОК заявил, что политизация Олимпиады приведёт к концу Игр.