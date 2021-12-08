Глава МОК: политизация Олимпиады приведёт к концу Игр

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал дипломатические бойкоты ряда стран зимних Игр 2022 года в Пекине.

«Начнём принимать чью-то сторону в политическом плане — не сможем все национальные олимпийские комитеты привезти на Игры. Это будет политизация соревнований. Это будет концом Игр», — цитирует Баха РИА Новости.

По словам Баха, он сохраняет нейтральную позицию по политическим вопросам. Глава МОК напомнил, что ещё древние греки знали, что для дальнейшего существования Игр необходим политический нейтралитет.

«И ничего не поменялось с тех пор. Сейчас сохранять такой нейтралитет ещё важнее», — пояснил он.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека».

Вслед за США дипломатический бойкот Игр объявили Австралия, Великобритания и Канада.

Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что Италия не будет устраивать дипломатический бойкот Игр в Пекине.