Глава МОК: политизация Олимпиады приведёт к концу Игр

Короткая ссылка
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал дипломатические бойкоты ряда стран зимних Игр 2022 года в Пекине.
Глава МОК: политизация Олимпиады приведёт к концу Игр
  • AP

«Начнём принимать чью-то сторону в политическом плане — не сможем все национальные олимпийские комитеты привезти на Игры. Это будет политизация соревнований. Это будет концом Игр», — цитирует Баха РИА Новости.

По словам Баха, он сохраняет нейтральную позицию по политическим вопросам. Глава МОК напомнил, что ещё древние греки знали, что для дальнейшего существования Игр необходим политический нейтралитет.

«И ничего не поменялось с тех пор. Сейчас сохранять такой нейтралитет ещё важнее», — пояснил он.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека».

Вслед за США дипломатический бойкот Игр объявили АвстралияВеликобритания и Канада.

Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что Италия не будет устраивать дипломатический бойкот Игр в Пекине. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить