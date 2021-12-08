Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

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Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине
  • Reuters

«Мы общались с партнёрами по всему миру по этому вопросу. Как и многие другие страны, мы обеспокоены повторяющимся нарушением прав человека со стороны правительства Китая, поэтому мы объявляем, что не отправим никакого дипломатического представительства на Игры в Пекине», — приводит РИА Новости слова Трюдо, обращённые к журналистам.

Премьер при этом отметил, что спортсмены сборной могут рассчитывать на поддержку правительства.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека».

Вслед за США дипломатический бойкот Игр объявили Австралия и Великобритания.

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