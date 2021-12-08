Джонсон объявил о бойкоте правительством Великобритании Олимпиады в Пекине
- AP
«Будет фактически дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Там не будет ни британских министров, ни официальных лиц. Что же касается спортивного бойкота, то я не думаю, что это будет разумным решением. Это остаётся политикой правительства», — цитирует слова Джонсона Reuters.
Великобритания стала третьим государством, официальные лица которого не будут посещать зимнюю Олимпиаду в Пекине. Ранее о бойкоте Игр объявили США и Австралия.
Ранее в МИД Китая прокомментировали дипломатический бойкот Австралии ОИ-2022 в Пекине.