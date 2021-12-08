Джонсон объявил о бойкоте правительством Великобритании Олимпиады в Пекине

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что представителей британского правительства не будет на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Джонсон объявил о бойкоте правительством Великобритании Олимпиады в Пекине
  • AP

«Будет фактически дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Там не будет ни британских министров, ни официальных лиц. Что же касается спортивного бойкота, то я не думаю, что это будет разумным решением. Это остаётся политикой правительства», — цитирует слова Джонсона Reuters.

Великобритания стала третьим государством, официальные лица которого не будут посещать зимнюю Олимпиаду в Пекине. Ранее о бойкоте Игр объявили США и Австралия.

Ранее в МИД Китая прокомментировали дипломатический бойкот Австралии ОИ-2022 в Пекине.

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