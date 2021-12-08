В МИД Китая прокомментировали дипломатический бойкот Австралии ОИ-2022 в Пекине
- Reuters
«Китайская сторона неоднократно подчёркивала, что Олимпиада — это не площадка для политических шоу и манипуляций», — цитирует ТАСС Вэньбина.
Он уточнил, что Китай не приглашал каких-либо представителей правительства Австралии на зимние Олимпийские игры.
«Приедут они или нет — никто не обратит внимания», — добавил представитель МИД КНР.
По его словам, действия австралийских властей «не окажут никакого влияния на успешное проведение зимней Олимпиады в Пекине».
Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что австралийские политики не посетят зимние Олимпийские игры 2022 года.
6 декабря пресс-служба Белого дома США также официально объявила о бойкоте Олимпиады в Пекине.