В МИД Китая прокомментировали дипломатический бойкот Австралии ОИ-2022 в Пекине

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Китай не направлял приглашений представителям правительства Австралии посетить зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, их отсутствия никто не заметит. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
В МИД Китая прокомментировали дипломатический бойкот Австралии ОИ-2022 в Пекине
  • Reuters

«Китайская сторона неоднократно подчёркивала, что Олимпиада — это не площадка для политических шоу и манипуляций», — цитирует ТАСС Вэньбина.

Он уточнил, что Китай не приглашал каких-либо представителей правительства Австралии на зимние Олимпийские игры.

«Приедут они или нет — никто не обратит внимания», — добавил представитель МИД КНР.

По его словам, действия австралийских властей «не окажут никакого влияния на успешное проведение зимней Олимпиады в Пекине».

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что австралийские политики не посетят зимние Олимпийские игры 2022 года.

6 декабря пресс-служба Белого дома США также официально объявила о бойкоте Олимпиады в Пекине. 

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