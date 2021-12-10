Немец Кюн выиграл спринт в Хохфильцене, Логинов — четвёртый

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Завершился мужской спринт на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Немец Кюн выиграл спринт в Хохфильцене, Логинов — четвёртый
  • РИА Новости

Победу праздновал немецкий спортсмен Себастьян Кюн, допустивший одну ошибку на огневых рубежах. Его результат — 26:05,0.

Второе место занял швед Мартин Понсилуома, у которого также одна ошибка в стрельбе (+ 14,3). Третий — белорус Антон Смольский, не допустивший промахов на огневых рубежах (+ 20,5).

Российский биатлонист Александр Логинов финишировал четвёртым с одним промахом, проиграв белорусскому спортсмену 1,5 секунды.

Эдуард Латыпов занял десятое место, дважды промазав в стрельбе. 

Ранее Анатолий Хованцев заявил, что в футболе пока не на что смотреть, а в биатлоне мужчины борются за подиум.

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