Французы заняли весь пьедестал почёта в пасьюте этапа КМ в Хохфильцене
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Француз преодолел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 52 секунды.
Серебряную награду завоевал его соотечественник
Эмильен Жаклен (+32,1), бронзовая медаль досталась Симону Детьё (+32,8).
Лучшим из россиян стал Василий Томшин (+50,2).
Позже 11 декабря в Хохфильцене состоится женская эстафета. Начало гонки — в 16:15 мск.
Ранее старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал о планах команды на декабрьских этапах Кубка мира по биатлону.