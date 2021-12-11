Французы заняли весь пьедестал почёта в пасьюте этапа КМ в Хохфильцене

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Француз Кентен Фийон Майе одержал победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Французы заняли весь пьедестал почёта в пасьюте этапа КМ в Хохфильцене
  • Reuters

Француз преодолел дистанцию 12,5 км за 33 минуты 52 секунды.

Серебряную награду завоевал его соотечественник 
Эмильен Жаклен (+32,1), бронзовая медаль досталась Симону Детьё (+32,8).

Лучшим из россиян стал Василий Томшин (+50,2).

Позже 11 декабря в Хохфильцене состоится женская эстафета. Начало гонки — в 16:15 мск. 

Ранее старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал о планах команды на декабрьских этапах Кубка мира по биатлону.

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