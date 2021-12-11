Шашилов: пока не планируем проводить ротацию в женской сборной России по биатлону 

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов рассказал о планах команды на декабрьских этапах Кубка мира по биатлону.

«Мы не планируем проводить ротацию в декабре. Новый год проведём все вместе, а дальше посмотрим», — цитирует Шашилова РИА Новости.

По его словам, Анастасия Шевченко должна 13 декабря получить визу, чтобы принять участие в третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).

«Надеюсь, она сохранит лидирующие позиции и приедет к нам на сбор», — добавил Шашилов.

В состав сборной России на Кубке мира на данный момент входят Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Ирина Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.

11 декабря на третьем этапе КМ в австрийском Хохфильцене пройдёт женская эстафета.

Ранее бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты россиянок в женской спринтерской гонке на третьем этапе КМ.