Шашилов: пока не планируем проводить ротацию в женской сборной России по биатлону
- РИА Новости
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«Мы не планируем проводить ротацию в декабре. Новый год проведём все вместе, а дальше посмотрим», — цитирует Шашилова РИА Новости.
По его словам, Анастасия Шевченко должна 13 декабря получить визу, чтобы принять участие в третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).
«Надеюсь, она сохранит лидирующие позиции и приедет к нам на сбор», — добавил Шашилов.
В состав сборной России на Кубке мира на данный момент входят Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Ирина Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.
11 декабря на третьем этапе КМ в австрийском Хохфильцене пройдёт женская эстафета.
Ранее бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты россиянок в женской спринтерской гонке на третьем этапе КМ.