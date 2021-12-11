Хованцев — о результатах россиянок в спринте в Хохфильцене: будет проблем ещё больше

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты россиянок в женской спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Сегодня у женской команды был последний шанс заявить о себе. Дальше гонки выходят на высоту, там будет проблем ещё больше. Функционалки девчонкам не хватает и нет вообще скорости. У нас это всё не на должном уровне», — цитирует Хованцева «Чемпионат».

По его мнению, лидеры Кубка мира совершали ошибки в ходе спринта, однако россиянки не смогли ими воспользоваться.

«Надо задавать вопросы тренеру», — добавил он.

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, которая уступила победительнице гонки Анне Соло из Белоруссии 1 минуту 48 секунд. Кристина Резцова заняла 22-е место, Ульяна Нигматуллина — 30-е, Светлана Миронова — 38-е, Валерия Васнецова — 45-е, Лариса Куклина — 64.

11 декабря в Хохфильцене пройдёт женская эстафета.

Ранее Резцова призналась, что не ставила задач на призовые места в спринте в Хохфильцене.