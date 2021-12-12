Олсбю-Ройселанн победила на этапе КМ в Хохфильцене, Казакевич стала девятой
- Reuters
Победительница гонки преодолела дистанцию за 30:04,1 с одним штрафным кругом. Второй к финишу пришла спортсменка из Белоруссии Анна Сола, а шведка Эльвира Эберг заняла третье место.
Среди россиян лучшей стала Ирина Казакевич, которая финишировала девятой. Кристина Резцова заняла 12-е место, Ульяна Нигматуллина — 17-я, Валерия Васнецова — 28-я, а Светлана Миронова — 34-я.
Ранее Хованцев назвал отличным результатом бронзу российских биатлонистов на этапе КМ в Хохфильцене.