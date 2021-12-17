Латыпов завоевал серебро в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.

Россиянин не допустил ни одного промаха и уступил победителю лишь 7,2 секунды.

Золотую медаль выиграл 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё с результатом 23 минуты 30,3 секунды. Тройку лучших замкнул его соотечественник Филип Фьельд Андерсен (+18,2).

Среди других россиян Карим Халили стал 10-м, Александр Логинов — 11-м, Александр Поварницын — 14-м, Даниил Серохвостов — 18-м, Василий Томшин — 25-м.

Ранее сообщалось, что Максим Цветков завоевал бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU.