Латыпов завоевал серебро в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Анси
- Reuters
Россиянин допустил два промаха и финишировал с отставанием от лидера на 16,1 секунды.
Победу одержал француз Кентен Фийон Майе с результатом 30 минут 58,3 секунды. Тройку лучших замкнул норвежец Ветле Шоста Кристиансен (+16,2).
Среди других россиян Карим Халили стал восьмым, Александр Поварницын — 12-м, Александр Логинов — 18-м, Даниил Серохвостов — 25-м, Василий Томшин — 35-м.
Ранее россиянка Светлана Миронова заявила, что показала лучшую стрельбу в своей жизни в пасьюте на этапе в Анси.