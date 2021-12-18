Латыпов завоевал серебро в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Анси

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл серебряную медаль в гонке преследования на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.

Россиянин допустил два промаха и финишировал с отставанием от лидера на 16,1 секунды.

Победу одержал француз Кентен Фийон Майе с результатом 30 минут 58,3 секунды. Тройку лучших замкнул норвежец Ветле Шоста Кристиансен (+16,2).

Среди других россиян Карим Халили стал восьмым, Александр Поварницын — 12-м, Александр Логинов — 18-м, Даниил Серохвостов — 25-м, Василий Томшин — 35-м.

Ранее россиянка Светлана Миронова заявила, что показала лучшую стрельбу в своей жизни в пасьюте на этапе в Анси.