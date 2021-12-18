Миронова заявила, что показала лучшую стрельбу в своей жизни

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Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась эмоциями от своего выступления в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.
Миронова заявила, что показала лучшую стрельбу в своей жизни
  • AP

«Это была лучшая стрельба в моей карьере на четыре рубежа... Четыре нуля ни разу не было... Гонка прошла хорошо, рада, что получилось хорошо стрелять. Настраивалась на четыре нуля, но на лежке допустила промах. Проанализируем это с тренером. В целом я довольна», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

По её словам, ей было комфортно работать на протяжении всей гонки, а также она старалась не загнаться на стрельбу первые четыре круга. Потом она уже попыталась показать свой максимум.

«Старалась выбирать соперниц, которые сейчас показывают хорошие скорости, и вставать за ними. Если мне шлось некомфортно, я выходила вперёд», — добавила Миронова.

Миронова заняла восьмое место в гонке преследования с отставанием от лидера на 52,0 секунды. 

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев похвалил Резцову и Миронову после спринта на этапе КМ в Анси.

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