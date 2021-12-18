Васильев похвалил Резцову и Миронову после спринта на этапе КМ в Анси

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на выступление российских биатлонисток в гонке преследования на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.

«Резцова — молодец. Не знаю, что случилось на второй «лёжке». 0-3-0-0 — экстраординарный случай. Видимо, что-то произошло. На последнем круге Миронова её щёлкнула, но это от усталости. Миронова тоже молодец — главное, что справилась со стрельбой. Хода пока нет, но один круг — хороший результат», — цитирует Васильева «Чемпионат».

Миронова заняла восьмое место в гонке преследования с отставанием от лидера на 52,0 секунды, а Резцова стала девятой (+52,4).

Ранее сообщалось, что Эльвира Эберг победила в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Анси.