Васильев похвалил Резцову и Миронову после спринта на этапе КМ в Анси
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- РИА Новости
«Резцова — молодец. Не знаю, что случилось на второй «лёжке». 0-3-0-0 — экстраординарный случай. Видимо, что-то произошло. На последнем круге Миронова её щёлкнула, но это от усталости. Миронова тоже молодец — главное, что справилась со стрельбой. Хода пока нет, но один круг — хороший результат», — цитирует Васильева «Чемпионат».
Миронова заняла восьмое место в гонке преследования с отставанием от лидера на 52,0 секунды, а Резцова стала девятой (+52,4).
Ранее сообщалось, что Эльвира Эберг победила в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Анси.