Эльвира Эберг победила в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Анси
- Reuters
Она финишировала с результатом 29 минут 27 секунд.
Второй стала француженка Жулия Симон с отставанием +4,2. А тройку лучших замкнула ещё одна шведка, сестра победительницы Ханна Эберг (+11,6).
Из россиянок лучшей стала Светлана Миронова, которая заняла восьмое место (+52,0). В десятку также попала Кристина Резцова, расположившаяся на девятой строчке (+52,4).
Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.