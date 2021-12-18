Эльвира Эберг победила в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Анси

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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг завоевала золото в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.
Эльвира Эберг победила в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Анси
  • Reuters

Она финишировала с результатом 29 минут 27 секунд.

Второй стала француженка Жулия Симон с отставанием +4,2. А тройку лучших замкнула ещё одна шведка, сестра победительницы Ханна Эберг (+11,6).

Из россиянок лучшей стала Светлана Миронова, которая заняла восьмое место (+52,0). В десятку также попала Кристина Резцова, расположившаяся на девятой строчке (+52,4).

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

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