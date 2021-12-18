Эльвира Эберг победила в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Анси

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг завоевала золото в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

Reuters

Она финишировала с результатом 29 минут 27 секунд. Второй стала француженка Жулия Симон с отставанием +4,2. А тройку лучших замкнула ещё одна шведка, сестра победительницы Ханна Эберг (+11,6). Из россиянок лучшей стала Светлана Миронова, которая заняла восьмое место (+52,0). В десятку также попала Кристина Резцова, расположившаяся на девятой строчке (+52,4). Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.