Тихонов назвал красавцем Латыпова, завоевавшего серебро в пасьюте на этапе в Анси
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«Красавец! Порадовал! Всё было в мрачных тонах, а сейчас новый лучик света. Каминский сказал, что нужно восстанавливаться. Всё правильно! Это его самая правильная фраза», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».
Латыпов допустил два промаха и финишировал с отставанием 16,1 секунды от победившего в гонке француза Кентена Фийона Майе.
Ранее сообщалось, что Латыпов завоевал серебро в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Анси.