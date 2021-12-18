Тихонов назвал красавцем Латыпова, завоевавшего серебро в пасьюте на этапе в Анси

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на второе место Эдуарда Латыпова в гонке преследования на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.

«Красавец! Порадовал! Всё было в мрачных тонах, а сейчас новый лучик света. Каминский сказал, что нужно восстанавливаться. Всё правильно! Это его самая правильная фраза», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Латыпов допустил два промаха и финишировал с отставанием 16,1 секунды от победившего в гонке француза Кентена Фийона Майе.

Ранее сообщалось, что Латыпов завоевал серебро в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Анси.