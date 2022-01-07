Логинов: доволен результатом спринта на этапе КМ в Оберхофе

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Получилось хорошо потренироваться в новогодние праздники, там буквально всего лишь один день выпал. Сегодня результатом доволен. Конечно, по такой погоде даже один промах — это, наверное, даже не 4, а 4 с плюсом. Главное, что на трассе сегодня было действительно легче. Отлично отработала вся тренерская бригада, информацию давали по всем участкам, благо много отсечек сейчас, это очень помогает. Перед гонкой мы шутили, что любой биатлонист перед стойкой будет стоять в очереди, чтобы попасть на 30-ю установку. Мне повезло, передо мной Бенедикт Долль ушёл чуть дальше и освободил 30-ю. Тем не менее, порыв был очень сильный, не на 1—2 выстрела, а на все пять», — заявил Логинов в эфире «Матч ТВ».

Россиянин одержал первую победу на Кубке мира в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что Логинов одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.