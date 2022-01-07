Ещё один член сборной России по биатлону заразился коронавирусом в Оберхофе
- AP
По информации пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU), на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе два человека сдали положительные тесты на коронавирус. Один из них спортсмен из сборной Швейцарии, а второй — член национальной команды России. Речь не идёт о биатлонисте, это сотрудник или кто-то из тренерского штаба.
Напомним, что у лидера мужской сборной России Эдуарда Латыпова дважды подтвердился вирус. Он находится на изоляции.
7 января стартует пятый этап Кубка мира по биатлону двумя спринтерскими гонками.
Ранее Драчёв заявил, что коронавирус может не повлиять на подготовку Латыпова к ОИ-2022.