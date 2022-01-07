Ещё один член сборной России по биатлону заразился коронавирусом в Оберхофе

Тренер или сотрудник сборной России по биатлону сдал положительный тест на коронавирус в немецком Оберхофе, где пройдёт пятый этап Кубка мира.

По информации пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU), на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе два человека сдали положительные тесты на коронавирус. Один из них спортсмен из сборной Швейцарии, а второй — член национальной команды России. Речь не идёт о биатлонисте, это сотрудник или кто-то из тренерского штаба.

Напомним, что у лидера мужской сборной России Эдуарда Латыпова дважды подтвердился вирус. Он находится на изоляции.

7 января стартует пятый этап Кубка мира по биатлону двумя спринтерскими гонками.

Ранее Драчёв заявил, что коронавирус может не повлиять на подготовку Латыпова к ОИ-2022.