Драчёв заявил, что коронавирус может не повлиять на подготовку Латыпова к ОИ-2022

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отреагировал на положительный тест на COVID-19 Эдуарда Латыпова.
Драчёв заявил, что коронавирус может не повлиять на подготовку Латыпова к ОИ-2022
  • Legion-Media

«Здесь всё очень индивидуально. Некоторые вообще не замечают болезнь, кто-то целый год отходит. Если у Латыпова всё пройдёт без последствий, то на подготовку к ОИ не повлияет», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Он добавил, что врач и спортсмен должны правильно выстроить подготовку к главным стартам четырёхлетия. Он также отметил, что новость неприятная, но уже ничего не изменить.

В настоящий момент биатлонист находится на изоляции в Оберхофе, где должен пройти пятый этап Кубка мира по биатлону.

Ранее бывший российский биатлонист, ныне представляющий сборную Южной Кореи, Тимофей Лапшин рассказал, что именно повлияло на его карьеру.

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