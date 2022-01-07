Лапшин — об истории с допингом: меня погубила моя лень

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Бывший российский биатлонист, ныне представляющий сборную Южной Кореи, Тимофей Лапшин рассказал, что именно повлияло на его карьеру.
Лапшин — об истории с допингом: меня погубила моя лень
  • AP

«Я признаю вину, понимаю, что меня погубила моя лень. Если бы я отправил эту информацию в TUE, ничего бы не было. Это мой косяк», — цитирует Лапшина Sport24.

Он добавил, что не стал бы после удачных выступлений на Кубке мира капать в нос капли, чтобы быть сильнее на чемпионате России. Ему смешно от таких разговоров.

Напомним, что в 2021 году биатлонист получил годичную дисквалификацию за нарушение, совершённое в 2013 году.

Ранее Каминский заявил, что сборную России не посадят на карантин из-за Латыпова.

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