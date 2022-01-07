Лапшин — об истории с допингом: меня погубила моя лень
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«Я признаю вину, понимаю, что меня погубила моя лень. Если бы я отправил эту информацию в TUE, ничего бы не было. Это мой косяк», — цитирует Лапшина Sport24.
Он добавил, что не стал бы после удачных выступлений на Кубке мира капать в нос капли, чтобы быть сильнее на чемпионате России. Ему смешно от таких разговоров.
Напомним, что в 2021 году биатлонист получил годичную дисквалификацию за нарушение, совершённое в 2013 году.
Ранее Каминский заявил, что сборную России не посадят на карантин из-за Латыпова.