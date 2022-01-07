Лапшин — об истории с допингом: меня погубила моя лень

Бывший российский биатлонист, ныне представляющий сборную Южной Кореи, Тимофей Лапшин рассказал, что именно повлияло на его карьеру.

«Я признаю вину, понимаю, что меня погубила моя лень. Если бы я отправил эту информацию в TUE, ничего бы не было. Это мой косяк», — цитирует Лапшина Sport24.

Он добавил, что не стал бы после удачных выступлений на Кубке мира капать в нос капли, чтобы быть сильнее на чемпионате России. Ему смешно от таких разговоров.

Напомним, что в 2021 году биатлонист получил годичную дисквалификацию за нарушение, совершённое в 2013 году.

Ранее Каминский заявил, что сборную России не посадят на карантин из-за Латыпова.