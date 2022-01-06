Каминский: сборную России не посадят на карантин из-за Латыпова

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о возможном карантине национальной команды в Оберхофе.
Каминский: сборную России не посадят на карантин из-за Латыпова
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Сейчас команду на карантин закрыть не могут. Латыпов жил в одноместном номере — контакта первого типа с ним не было. Закрывают только тех, с кем заболевший контактировал больше 15 минут», — цитирует Каминского «Чемпионат».

Также сообщается, что повторный тест биатлониста оказался положительным.

Латыпов перед стартом пятого этапа Кубка мира в Оберхофе сдал положительный тест на COVID-19. Он изолирован от команды.

27-летний уроженец Гродно не был включён в состав сборной России на спринтерскую гонку (7 января). Соответственно, он не сможет принять участие в пасьюте (9 января).

Ранее в IBU отреагировали на положительный тест на COVID-19 у Латыпова.

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