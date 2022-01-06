Латыпов пропустит спринт и пасьют на этапе КМ в Оберхофе

Лидер мужской сборной России Эдуард Латыпов не примет участие в спринте и гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию.

27-летний уроженец Гродно не был включён в состав сборной России на спринтерскую гонку. Соответственно, он не сможет принять участие в пасьюте, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) в своём Telegram-канале.

Полностью состав российской команды на спринт выглядит следующим образом:

Латыпов в Оберхофе сдал положительный тест на COVID-19. Он изолирован от команды.

В настоящий момент сборная России находится в Оберхофе, где 7 января стартует пятый этап Кубка мира по биатлону.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее в IBU отреагировали на положительный тест на COVID-19 у Латыпова.