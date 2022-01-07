Тихонов поздравил Логинова с победой в спринте на этапе КМ в Оберхофе

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов отреагировал на результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, победу в котором одержал Александр Логинов.

«Очень здорово! Это большая радость, особенно в Рождество Христово. Все ветераны биатлона очень довольны и счастливы. Главное, чтобы ребята этот уровень готовности сохранили и не выхолостили перед Олимпиадой. Поздравляю всех спортсменов, в первую очередь Логинова. Победа одного — победа команды, федерации, страны!» — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Логинов принёс сборной России первую победу в индивидуальной гонке с января 2021 года.

Ранее Логинов заявил, что доволен результатом спринта на этапе КМ в Оберхофе.