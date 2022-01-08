Анфиса Резцова: пятое место — потолок для нашей сборной в смешанной эстафете

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвёла итоги смешанной эстафеты на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Сегодня у нашей команды был далеко не самый сильный состав. Хочу всем ребятам отдать должное, все наши спортсмены показали почти свой максимум сегодня. Наверное, именно в таком составе пятое место — это потолок для нашей сборной», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Она также отметила, что Александр Поварницын мог выступить лучше, поэтому немного расстроил. Резцова поставила команде твёрдую четвёрку за выступление.

Победу в гонке праздновали норвежские биатлонисты. Сборная России стала пятой. За национальную команду бежали Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Ранее сообщалось, что Драчёв удовлетворён выступлением сборной России в смешанной эстафете.