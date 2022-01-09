Биатлонисту Латыпову разрешили покинуть Германию до окончания карантина

Сдавшему положительный тест на коронавирус российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову разрешили покинуть Германию до окончания карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

«Союзу биатлонистов России удалось договориться о внеочередном выезде из Германии трёх членов национальной команды, оказавшихся на карантине в этой стране — кандидата в олимпийскую сборную России Эдуарда Латыпова, массажиста Романа Никитина и биохимика Александра Кузнецова», — говорится в заявлении.

Отмечается, что они могут покинуть страну уже 10 января. При этом Латыпов может и остаться в Оберхофе по окончании этапа КМ, если ему разрешат полноценно тренироваться при соблюдении надлежащих медицинских норм. Окончательное решение будет принято организацией совместно с принимающей стороной.

Напомним, что Латыпов перед стартом пятого этапа Кубка мира в Оберхофе сдал положительный тест на COVID-19. Согласно официальном сроку карантина, Латыпов должен быть изолирован до 19 января.

Ранее старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о симптомах у Латыпова, который заболел коронавирусом.