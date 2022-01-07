Каминский рассказал о симптомах у Латыпова, который заболел коронавирусом

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о состоянии здоровья лидера команды Эдуарда Латыпова, который заболел коронавирусом.

«У Эдуарда только лёгкий насморк. На сборе в Болгарии была лёгкая простуда. Там он проживал также в отдельном номере с супругой», — цитирует Каминского Metaratings.ru.

Он отметил, что вся сборная России сдала тесты на коронавирус. Команда ждёт результатов.

Напомним, что Латыпов перед стартом пятого этапа Кубка мира в Оберхофе сдал положительный тест на COVID-19. Он изолирован от команды.

Ранее сообщалось, что ещё один член сборной России по биатлону заболел коронавирусом в Оберхофе.