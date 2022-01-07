Каминский рассказал о симптомах у Латыпова, который заболел коронавирусом
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- РИА Новости
«У Эдуарда только лёгкий насморк. На сборе в Болгарии была лёгкая простуда. Там он проживал также в отдельном номере с супругой», — цитирует Каминского Metaratings.ru.
Он отметил, что вся сборная России сдала тесты на коронавирус. Команда ждёт результатов.
Напомним, что Латыпов перед стартом пятого этапа Кубка мира в Оберхофе сдал положительный тест на COVID-19. Он изолирован от команды.
Ранее сообщалось, что ещё один член сборной России по биатлону заболел коронавирусом в Оберхофе.