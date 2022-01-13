Васильев: Шашилов — это недоразумение для российского биатлона

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на информацию о возможной отставке старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

«Это недоразумение для российского биатлона и большая ошибка. Его назначил Драчёв, говоря о правильном решении. Теперь это правильное решение мы все расхлёбываем», — цитирует Васильева Sport24.

Он добавил, что команда ничего не потеряет от отставки Шашилова. Он считает, что увольнение — это правильное решение в данной ситуации.

Отмечалось, что Шашилов может покинуть свой пост после ближайшего заседания правления Союза биатлонистов России (СБР). При этом ещё не принято окончательное решение по поводу будущего тренера.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что Шашиловым было принято много неправильных решений.