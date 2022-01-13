Анфиса Резцова: Шашиловым было принято много неправильных решений

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на информацию о возможной отставке старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.
Анфиса Резцова: Шашиловым было принято много неправильных решений
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Шашиловым было принято много неправильных решений. Сейчас результатов у девушек мы не видим. Давайте попробуем вернуть Норицына. Скажем так: сани перед гонкой, конечно, обычно не меняют, но лезвия явно затупились», — цитирует Резцову «Чемпионат».

Она также добавила, что её дочь, Кристина Резцова, показывает результаты на Кубке мира, потому что готовилась по индивидуальной программе. 

Отмечалось, что Шашилов может покинуть свой пост после ближайшего заседания правления Союза биатлонистов России (СБР). При этом ещё не принято окончательное решение по поводу будущего тренера.

Ранее в СБР отреагировали на информацию о возможной отставке Шашилова.

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