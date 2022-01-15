Кристина Резцова: командный дух отсутствует, друг с другом толком не общаемся

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала об атмосфере в женской сборной России.

«Хотела бы сказать, даже не только девочкам: нам нужно стремиться быть командой. Получается у нас или не получается, командный дух отсутствует: до или после гонок мы никогда не собираемся, друг с другом толком не общаемся», — цитирует Резцову «Матч ТВ».

Она привела пример биатлонисток из других стран, которые всегда находятся на позитиве, несмотря на результаты. Спортсменка отметила, что все в команде слишком серьёзные, даже тренеры.

Напомним, что на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге женская сборная России выиграла бронзовые медали в эстафете.

Ранее Анфиса Резцова прокомментировала выступление дочери в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге.