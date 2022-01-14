Анфиса Резцова прокомментировала выступление дочери в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление своей дочери Кристины, которая помогла сборной России завоевать бронзу в женской эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Анфиса Резцова прокомментировала выступление дочери в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
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«Кристина умница. Она бежала хорошо и со стрельбой справилась на отлично, быстро и чётко. Девочки тоже, в принципе, старались, пробежали без штрафных кругов по крайней мере. Ходом, правда, не совсем так, как хотелось, не получалось на скорости. Кристина молодец, чётко отстрелялась, а это самое главное. Дай бог, чтобы на Олимпиаде так же было. Она раньше бежала первые этапы, однако сейчас выступала на последнем, поскольку она лидер команды. Я тоже раньше бежала последние этапы, ни одной эстафеты не подвела. Думаю, что за ней закрепится этот финишный дар, потому что она боец. Пускай у неё индивидуальные гонки не всегда получаются, но в команде она боец, чувствует ответственность», — цитирует слова Анфисы Резцовой ТАСС.

Победу в эстафете одержала сборная Франции, вторыми финишировали представительницы Швеции.

Ранее Васильев выразил сомнение в том, что российские биатлонистки выйдут на пик формы к Играм-2022.

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