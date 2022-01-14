Васильев не уверен, что российские биатлонистки выйдут на пик формы к Играм-2022

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил шансы женской сборной России по биатлону на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Васильев не уверен, что российские биатлонистки выйдут на пик формы к Играм-2022
  • Gettyimages.ru

«Практика показывает, что если ты большую часть сезона выступаешь не столь выразительно, то на Олимпиаде ярко выступить вряд ли получится. Но я, конечно, как и любой болельщик, всегда жду чуда», — цитирует ТАСС Васильева.

По его мнению, везение и ошибки соперниц помогли российской женской команде 14 января занять третье место в эстафетной гонке 4 × 6 км на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Женская сборная России, в составе которой выступили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова, финишировала третьей в эстафете 4 × 6 км. Россиянки уступили команде Франции 1 минуту 12,2 секунды. Швеция (+35,1) заняла второе место.

Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля. В рамках соревнований в Пекине будет разыграно в биатлоне 11 комплектов наград (по пять среди мужчин и женщин и один в смешанном виде).

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление женской сборной России в эстафете в Рупольдинге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить