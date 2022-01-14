Васильев не уверен, что российские биатлонистки выйдут на пик формы к Играм-2022
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«Практика показывает, что если ты большую часть сезона выступаешь не столь выразительно, то на Олимпиаде ярко выступить вряд ли получится. Но я, конечно, как и любой болельщик, всегда жду чуда», — цитирует ТАСС Васильева.
По его мнению, везение и ошибки соперниц помогли российской женской команде 14 января занять третье место в эстафетной гонке 4 × 6 км на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Женская сборная России, в составе которой выступили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова, финишировала третьей в эстафете 4 × 6 км. Россиянки уступили команде Франции 1 минуту 12,2 секунды. Швеция (+35,1) заняла второе место.
Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля. В рамках соревнований в Пекине будет разыграно в биатлоне 11 комплектов наград (по пять среди мужчин и женщин и один в смешанном виде).
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление женской сборной России в эстафете в Рупольдинге.