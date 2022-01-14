Губерниев: женская сборная России по биатлону находится в функциональной яме

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление женской сборной России по биатлону в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«На первом этапе нас опережали сборные Эстонии, США. Это тревожный фактор. Команда функционально в ямке находилась. Это, кстати, касается и Резцовой, которая после финиша сказала, что ей было нереально тяжело», — цитирует Губерниева РИА Новости.

При этом коментатор назвал Резцову мудрой спортсменкой, которая на фоне усталости смогла собраться и в решающий момент сделать всё необходимое, чтобы не отпустить далеко соперниц.

Женская сборная России, в составе которой выступили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова, финишировала третьей в эстафете 4 × 6 км. Россиянки уступили команде Франции 1 минуту 12,2 секунды. Швеция (+35,1) заняла второе место.

Ранее бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результаты женской эстафеты в Рупольдинге.