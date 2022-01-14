Драчёв — о бронзе в женской эстафете на КМ: команда не готова пока выступать

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результаты женской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Понятно, что команда не готова выступать. Одна только Резцова чувствует себя в боевой форме, остальные же остались на своём уровне», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».

Экс-глава СБР признался, что проигрыш более одной минуты сборной Франции, выигравшей эстафету, его беспокоит. Вместе с тем, по словам Драчёва, третье место — тоже приемлемый результат. Но необходимо постараться выйти на пик формы перед стартом зимней Олимпиады в Пекине.

Женская сборная России, в составе которой выступили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова, финишировала третьей в эстафете 4x6 км. Россиянки уступили команде Франции 1 минуту 12,2 секунды. Швеция (+35,1) заняла второе место.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил результат женской сборной России в эстафете в Рупольдинге.