Драчёв — о бронзе в женской эстафете на КМ: команда не готова пока выступать
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«Понятно, что команда не готова выступать. Одна только Резцова чувствует себя в боевой форме, остальные же остались на своём уровне», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».
Экс-глава СБР признался, что проигрыш более одной минуты сборной Франции, выигравшей эстафету, его беспокоит. Вместе с тем, по словам Драчёва, третье место — тоже приемлемый результат. Но необходимо постараться выйти на пик формы перед стартом зимней Олимпиады в Пекине.
Женская сборная России, в составе которой выступили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова, финишировала третьей в эстафете 4x6 км. Россиянки уступили команде Франции 1 минуту 12,2 секунды. Швеция (+35,1) заняла второе место.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил результат женской сборной России в эстафете в Рупольдинге.