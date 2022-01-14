Тихонов назвал Кристину Резцову лидером женской сборной России по биатлону

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил результат женской сборной России по биатлону в эстафете на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге.

Женская сборная России, в составе которой выступили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова, финишировала третьей в эстафете 4x6 км.

«Бронза — это хорошо, порадовали нас девчонки. Кристина — умница, вытащила команду и принесла ей медаль. Главное, что порадовала маму, молодец. Она — однозначный лидер женской сборной, лишь она может конкурировать с лучшими биатлонистками мира. Дай бог, чтобы на Олимпийских играх у других сборных было больше ошибок, чем у нас. Больших перспектив у этой команды в Пекине нет, но при ошибках других сборных шансы на медали появятся. Главное, воспользоваться ими», — приводит слова Тихонова Sport24.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге.