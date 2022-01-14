Бронзовый подвиг Резцовой: сборная России заняла третье место в женской эстафете на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Женская сборная России по биатлону во второй раз за сезон выиграла медаль в эстафете. Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова заняли третье место в Рупольдинге, допустив в сумме шесть промахов. По ходу гонки национальная команда опустилась в конец второго десятка, но на последнем этапе сумела включиться в борьбу за награды и завоевать бронзу.

Программа шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге продолжилась последней перед Олимпиадой в Пекине женской эстафетой. Многие команды не стали заявлять на неё своих лидеров, как это сделали Швеция и Норвегия. В сборной России решили пойти другим путём — все четыре лучшие девушки по итогам спринта, который состоялся двумя днями ранее, вошли в состав.

Как и предыдущую подобную гонку в Хохфильцене, эстафету в Рупольдинге начинала Валерия Васнецова. В прошлый раз у неё получилось выступить вполне достойно и удержаться в первой шестёрке с двумя промахами. Спортсменка почувствовала уверенность в себе и на следующем стартовом этапе старалась держаться в числе лидеров. Но её постигло маленькое несчастье — Васнецова споткнулась и была оттеснена соперницами чуть ли не в хвост пелотона.

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Однако небольшое отставание не повлияло на настрой 24-летней россиянки. Когда пришло время проявить свои стрелковые качества, Васнецова отработала не только чисто, но и быстро — быстрее неё рубеж прошла только швейцарка Ирене Кадуриш. Россиянка вернулась на трассу девятой, а по ходу следующего круга почти приблизилась к лидирующему трио, которое сформировали норвежка Марте Рёйселанд, француженка Анаис Шевалье-Буше и итальянка Лиза Виттоцци.

На стойке же Васнецова оказалась не так надёжна. Попытка в четвёртый раз подряд (с учётом спринта) закрыть все мишени началась с промаха. Пятый патрон тоже не сразу нашёл свою цель. Две осечки ещё нельзя было назвать большой неудачей, но почти все участницы первого этапа отстреляли лучше. Васнецова упала на 14-е место и совсем из-за этого поникла. Заключительную треть дистанции она прошла чуть ли не с худшим временем и передала эстафету 17-й с отставанием в 48 секунд от Рёйселанд и Виттоцци, которые уже заметно оторвались от остальных биатлонисток.

Светлана Миронова, показавшая в спринте восьмой результат, на втором этапе начала сокращать отставание от Каролин Кноттен и Доротеи Вирер, но не такими огромными темпами, чтобы можно было и дальше делать ставку на скорость. Россиянке в первую очередь нужно было показать идеальную стрельбу хотя бы на первом рубеже. А с этим возникли проблемы. Последний выстрел Мироновой оказался неточным, и ей пришлось потерять всё, что было отыграно на трассе. Возвращение в первую десятку пришлось отложить ещё как минимум на круг.

На стойке Миронова тоже воспользовалась одним дополнительным патроном, но в этот раз у соперниц возникли гораздо более серьёзные проблемы. Многие, кто бежал перед россиянкой, допустили больше двух промахов, а немка Ванесса Хинц и вовсе отправилась на штрафной круг. Перед Мироновой освободилось восьмое место, находясь на котором она проигрывала 36 секунд первой тройке, куда входили Вирер, белоруска Динара Алимбекова и француженка Клоэ Шевалье.

Последний круг тоже дался Мироновой тяжело. Передать эстафету Ирине Казакевич удалось только десятой, пропустив вперёд соперниц из Финляндии и Китая. Третья россиянка в этой эстафете быстро вернулась в восьмёрку, но лидерам она уже тогда уступала по темпу.

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А вернуться в борьбу за медали с помощью стрельбы оказалось невозможным. На рубеже воцарился штиль, и из первых шести спортсменок никто не допустил промаха на лёжке. Казакевич же не избежала одной ошибки, после которой стала отставать уже почти на минуту, оспаривая с ближайшими соперницами только седьмое место. Вторая стрельба 24-летней россиянки оказалась наконец-то успешной и позволила отыграть ещё одну позицию. Но функциональная подготовка Казакевич оставляла желать лучшего — за два последних километра она проиграла сразу 20 секунд лидировавшей француженке Жюстин Бреза-Буше. Пропустить вперёд пришлось даже американку Дидру Ирвин, которая занимает 79-е место в Кубке мира.

Вся надежда на успешный результат легла на Кристину Резцову. Хотя до француженки Жюли Симон было уже никак не дотянуться, от призовой тройки отделяли 44 секунды. Резцова не стала сразу включать все резервы и спокойно подошла к первой стрельбе. Когда она начала прицеливаться, уже стало известно, что бежавшая третьей Анна Сола заработала сразу два штрафных круга, а норвежская дебютантка Рагнхильд Фемстейневик допустила промах.

Подобраться к бронзе стало реально, и россиянка этим воспользовалась. С чистой стрельбой она вернулась на трассу одновременно с Фемстейневик и итальянкой Федерикой Санфилиппо, которых никак нельзя было назвать соперницами Резцовой по скоростным качествам. Это подтвердилось уже на следующем круге, на котором россиянка сразу поднялась на третье место.

Оставался ещё один огневой рубеж, чтобы окончательно застолбить за собой бронзу. Резцова дрогнула первым выстрелом, но быстро исправилась и всё равно отработала лучше своих попутчиц. Она подняла сборную России на третье место и принесла медаль, которая на всех предыдущих этапах казалась недостижимым результатом. С учётом серебра Хохфильцена женская отечественная команда впервые за девять лет выиграла две награды в течение одного сезона.