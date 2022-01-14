Рожков о нарушении Шашиловым режима: о злоупотреблении алкоголем не может идти и речи

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Чемпион мира Сергей Рожков прокомментировал слухи о нарушениях режима старшим тренером женской сборной России Михаилом Шашиловым.
Рожков о нарушении Шашиловым режима: о злоупотреблении алкоголем не может идти и речи
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Если даже человек выпил рюмку, что в этом страшного? Тем более когда подобное происходит вне рабочего процесса. Приём алкоголя в разумных пределах не возбраняется. А о злоупотреблении не может идти и речи. Такого просто не может быть. Это непонятные инсинуации. Кто-то пытается очернить Шашилова. Сложно сказать, почему так происходит. Наверное, люди всегда будут недовольны главными тренерами, к тому же результаты женской сборной пока действительно далеки от идеальных. Но что бы руководитель на своём посту ни делал, всегда найдётся повод для критики», — заявил Рожков в интервью RT.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков выразил мнение, что женская сборной России по биатлону «подзагружена».

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