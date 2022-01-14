Чепиков — о женской сборной России по биатлону: чувствуется, что они «подзагружены»

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Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков высказался о выступлении российских биатлонисток в текущем сезоне.
Чепиков — о женской сборной России по биатлону: чувствуется, что они «подзагружены»
  • globallookpress.com
  • © Maxim Thore/Keystone Press Agency

«Чувствуется, что девушки подзагружены. В текущем сезоне никак не могут раскрыться. Отсутствует скоростная выносливость. Команде следует просто помочь. Можно собрать тренерский совет, чтобы последний этап подготовки к ОИ получился как можно более продуктивным. Наиболее правильным будет дать россиянкам отдохнуть. Речь идёт о щадящих тренировках, небольшой скоростной работе, чтобы у них появилась энергия. Без неё под нагрузками в Пекине будет крайне непросто», — заявил Чепиков в интервью RT.

Ранее сообщалось, что чемпион мира Сергей Рожков назвал Шашилова очень организованным тренером.

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