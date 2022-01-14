Рожков назвал Шашилова очень организованным тренером

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Чемпион мира Сергей Рожков высказался о возможной отставке с поста старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова.
Рожков назвал Шашилова очень организованным тренером
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я прекрасно знаю Михаила Викторовича и могу сказать, что это очень организованный тренер. Его философия всегда заключалась в том, что добиться успеха вместе со спортсменом можно только при помощи диалога. Поэтому с каждым подопечным он стремился находить точки соприкосновения, которые позволяли решить задачу без конфликтных ситуаций. При нём в команде никогда не было никаких столкновений, в том числе с руководством», — заявил Рожков в интервью RT.

Ранее Чепиков объяснил, почему отставка Шашилова может стать ошибкой.

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